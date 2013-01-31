ГПУ вызвала Гонтареву на допрос

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос в качестве подозреваемой бывшего главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву. Соответствующая повестка размещена на сайте ГПУ, передает УНН.



"Гонтарева Валерия Алексеевна... Вам необходимо явиться 12.08.2019 в 13 часов 30 минут к старшему группы прокуроров в уголовном производстве Кулика К.Г. по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 13/15, каб. 1106-Б здания Генеральной прокуратуры Украины, для проведения допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.01.2013 по ч.2 ст.256, ч.5 ст.191 УК Украины и участия в других процессуальных и следственных действиях", - говорится в повестке.



Речь идет об уголовном производстве, в рамках которого расследуется создание преступной организации бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, которая причастна к хищению государственного имущества в особо крупных размерах.

