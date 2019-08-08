Идеолог «русской весны» Константин Затулин пытается помочь Сергею Коровченко получить мандат украинского нардепа

Ситуация на 210 избирательном округе в Черниговской области приобретает признаки международного скандала – в украинские внутренние дела пытается вмешаться одиозный идеолог «русской весны» Константин Затулин. Об этом сообщают украинские СМИ.

В настоящий момент на 210 округе идет разбирательство относительно результатов выборов. Согласно подсчету голосов ставленник Юлии Тимошенко, скандально известный крымский сепаратист Сергей Коровченко лишь на сто голосов опережает независимого кандидата Бориса Приходько.

По данным наблюдателей, Коровченко сфальсифицировал результаты выборов и поэтому сейчас всячески пытается заблокировать пересчет голосов. Дело уже перешло в судебную плоскость.

Коровченко известен в Черниговской области тем, что продавал жителям израильскую ослятину под видом говяжьей бастурмы.

Но еще больше он известен как человек, который помогал российским оккупантам захватывать полуостров. В 2014 году он занимал должность министра юстиции Крыма и помогал россиянам юридически оформить захват украинской территории. Это на днях подтвердил Затулин.

«Коровченко помню еще с 2014-го, когда народ Крыма принял историческое решение войти в состав России. Он, находясь на ключевой должности главы крымской юстиции, проявил мудрость, позволив состояться волеизъявлению крымского народа. Это – человек широкого кругозора, с исконно русским мировоззрением и панславянскими ценностями. Коровченко в Крыму лично поставил на место главарей украинских и татарских радикальных движений, которые заявляли про якобы незаконность референдума. Он составил тогда предписание, благодаря которому этих негодяев без суда и следствия депортировали из Крыма в колонии Воркуты и Салехарда», - рассказал Затулин, добавив, что Сергей Коровченко провел референдум за отделение Крыма на высшем организационном уровне.

При этом Затулин призвал прекратить судебное разбирательство и выдать мандат депутата Коровченко.

«Сегодня всем нам важно прекратить в Украине политическую отвратительную тягомотину в судах. Коровченко должен получить мандат нардепа и создать в Раде мостик дружбы между братскими народами России и Украины. У нас уже есть двусторонний юридический мост, построенный нашим давним соратником Виктором Медведчуком», - добавил Затулин.

По словам известного украинофобам Затулина, избрание депутатом Сергея Коровченко, позволит создать авторитетную точку вещания российских интересов в Украине, «из которой пойдут харизматичные флюиды нашего исконного братства».

«Эти флюиды охладят градус кипения в котлах украинских фашиствующих радикалов, которые заменяют им головы», - подчеркнул Затулин.

По данным СМИ, Сергей Коровченко взял на себя обязательства обеспечить сотрудничество «Оппозиционной платформы «За жизнь» Медведчука и «Батькивщины» Тимошенко.