В Украине сохранится теплая дневная погода

В ближайшие сутки, 9 августа, погоду в Украине будет определять теплая и влажная воздушная масса, перемещающаяся из Западной Европы, сообщает Укргидрометцентр. Ночью в центральных, Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях, днем в Украине местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 24-29°, в южной части 27-32°.



В Киеве - ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 9 августа самая высокая температура днем была +37,7 в 2010 году, самая низкая ночью +7 в 1899 году.



10 августа ночью в Украине, кроме западной части, местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 24-29°, на юге и Закарпатье местами 30-32°.



В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 25-27°.



8 августа в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 21-24°, в районе Одессы 13°, в Днепре в пределах Киева 22°.

