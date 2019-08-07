«Интер» покажет премьеру сериала «Бремя истины»

В воскресенье, 11 августа, в 13:00 на телеканале «Интер» – премьера канадской остросюжетной драмы «Бремя истины» (оригинальное название – Burden of Truth). Это многосерийная история о расследовании загадочного дела, главная улика в котором – таинственная болезнь молодых девушек.



Известный адвокат Джоанна Хэнли возвращается в родной город, чтобы представлять интересы крупной фармацевтической компании, против которой выступают ученицы средней школы, страдающие от загадочной болезни. Она выигрывает дело. Однако после победы Джоанна обнаруживает, что ситуация обстоит куда хуже, чем она думала. Молодых девушек поражает неизвестный вирус. Чтобы разобраться в этой запутанной истории, Хэнли начинает собственное расследование. Сможет ли она найти причины ужасной трагедии? Хватит ли ей сил и опыта, чтобы разобраться в темной истории и помочь жителям города?



Идея сериала возникла у исполнительного продюсера картины Брэда Симпсона после разговора с дочерью об охоте на салемских ведьм – судебном процессе, проходившем в городе Салем в 1692-1693 годах. Тогда, обвинив в колдовстве, казнили 14 женщин и 5 мужчин, еще 200 человек посадили в тюрьму.



В прошлом Брэд Симпсон – юрист, поэтому судебный процесс в сериале снят очень реалистично и точно. «В «Бремени истины» я воссоздал некоторые свои судебные заседания», – объясняет продюсер.



Роль адвоката Джоанны Хэнли исполняет актриса Кристин Крук, которая также выступила в качестве продюсера картины. «В сериале «Бремя истины» мы разоблачаем каждого персонажа, – говорит актриса. – Показываем сильные и слабые стороны героев и оставляем зрителям возможность самому выбирать любимчика».



Чтобы лучше понять своего персонажа и вжиться в образ юриста, перед съемками Кристин Крук консультировалась с известным канадским адвокатом по уголовным делам Мари Хенеин.



Съемки сериала «Бремя истины» проходили в Торонто и Виннипеге. Причем судебные процессы снимали в здании реального суда. «Из-за того, что мы снимали в зале в Виннипеге, где проходят настоящие судебные процессы, нам приходилось работать по ночам, – рассказывает актер Питер Муни, исполнитель роли адвоката – напарника главной героини. – Съемки сцен в суде у нас продолжались с 5 вечера до раннего утра следующего дня. А тот факт, что накануне весь день в этом помещении кипели настоящие страсти, оглашались настоящие приговоры, только добавлял сериалу нужной атмосферы».



Сможет ли адвокат Джоанна Хэнли распутать загадочное дело и найти причину таинственной болезни молодых девушек в родном городе? Смотрите премьеру остросюжетной драмы «Бремя истины» в воскресенье, 11 августа, в 13:00 на телеканале «Интер».



«Бремя истины»

Жанр: остросюжетная драма

Количество серий: 10

Страна: Канада

Год: 2018

Режиссеры: Джордан Кэннинг, Джеймс Генн, Грант Харви, Дуглас Митчелл, Джефф Вулнаф

Продюсеры: Брэд Симпсон, Илана Фрэнк, Кайл Ирвинг, Кристин Крук, Адам Петтл

Сценаристы: Лора Гуд, Шэннон Мастерс, Эрик Путцер, Хэйден Симпсон, Грэм Стюарт

Операторы: Дэвид Перро, Дэвид Макин, Том Бест

Актеры: Питер Муни, Кристин Крук, Сара Томпсон, Джессика Матенн и другие.



