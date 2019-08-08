В Европе впервые полностью легализуют марихуану

Люксембург станет первым государством Европы, где полностью легализуют марихуану. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Глава ведомства заявил, что запрет каннабиса больше не является актуальной политикой и поэтому требует пересмотра. Он призвал соседние страны Евросоюза также принять решение о легализации, так как статус запрещенного вещества подогревает интерес молодежи. В самом Люксембурге законодательные изменения вступят в силу в течение двух лет. Отмечается, что покупка марихуаны будет разрешена всем совершеннолетним подданным страны и не будет распространяться на иностранцев.