Японское кредитное рейтинговое агентство повысило рейтинг Украины

Японское рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) повысило суверенный кредитный рейтинг Украины на две позиции с CCC+ до B, прогноз - стабильный.



Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.



Японское кредитное агентство отмечает, что украинская экономика продолжает восстанавливаться, а фискальная позиция улучшилась.



Экономической стабильности удалось достичь благодаря фискальной дисциплине и контролю инфляции.



Международные резервы растут и устойчивость Украины к внешним шокам улучшается.



Аналитики агентства R&I отмечают, что ВВП Украины растет, инфляция замедляется, а временное увеличение дефицита платежного баланса до 3-4% не будет влиять на кредитоспособность Украины.



Несмотря на значительные потребности в рефинансировании задолженности и для поддержания здоровой финансовой среды, финансовая поддержка Международного валютного фонда является важным для Украины.



Аналитики агентства отметили, что показатель государственного долга к ВВП уменьшился с 69,2% по состоянию на конец 2016 году до 52,3% по состоянию на конец 2018 года.



Присоединение к сети Clearstream позволило Украине увеличить ликвидность на внутреннем рынке капитала и расширить базу инвесторов.

