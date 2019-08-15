Сальдо торговли Украины в "минусе" на $1,6 млрд.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии 2019 года составило $1,619 млрд, что на 65,6% больше, чем в январе-июне 2018 года (отрицательное сальдо $977,6 млн). Об этом в среду, 14 августа, сообщила Государственная служба статистики.



Отмечается, что за шесть месяцев 2019 года экспорт товаров и услуг возрос на 5,9% - до $29,544 млрд, импорт - на 7,9%, до $31,164 млрд.



Напомним, за январь-май текущего года негативное сальдо внешней торговли товарами Украины выросло на 27% до $2,63 млрд.



А по итогам 2018 года объем украинский внешней торговли достиг $104,2 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее.

