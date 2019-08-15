У Кличко инициируют открытие шести дел из-за скандальных застроек

Комиссия по проверке информации о резонансных объектах строительства приняла к рассмотрению 86 объектов градостроительных преобразований.



Об этом сообщил сопредседатель Комиссии, советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко, информирует пресс-служба КГГА.



«По результатам работы по 27 объектам приняты предложения и рекомендации, по 15 - констатировались грубые нарушения требований законодательства и инициировано открытие 6 уголовных производств по заявлениям столичной администрации», - сообщил Бондаренко.



Кроме того, по его словам, в отношении 7 объектов принято решение о предупреждении землепользователей (заказчиков) о приведении деятельности в соответствие с законодательством и /или отменена разрешительная документация на время устранения недостатков. А в отношении 4 объектов - поданы промежуточные предложения с целью снятия социальной напряженности.



