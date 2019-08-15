WhatsApp прекратил работу на старых версиях Android и iOS

WhatsApp больше не будет выпускать обновления для устаревших операционных систем Android и iOS.



Об этом сообщает Akket.com.



Выпускать обновления для старых версий ОС более не будут, а все уже существующие для них версии ПО будут отключены от серверов.



Это означает, что до установки на смартфон более новой ОС не получится каким-либо образом использовать WhatsApp. Связано это в первую очередь с тем, что старые платформы недостаточно хорошо защищены, в связи с чем разработчики не могут обеспечить высокий уровень безопасности личных данных.



Еще одна причина заключается в том, что постепенно данный мессенджер переходит на самые новые API, а поддержки таких в старых платформах попросту нет. Именно поэтому уже начиная с 1 февраля 2020 года возможности использовать данное ПО лишатся владельцы смартфонов на базе Android 2.3.7 и iOS 7, либо же любых других на более старых.



До 1 февраля 2020 года у пользователей старых мобильных устройств есть возможность сохранить и перенести всю свою переписку на новое мобильное устройство, тогда как затем сделать это станет невозможно.



Также стало известно о том, что уже 31 декабря 2019 года данный мессенджер перестанет работать каким-либо образом на всех версиях платформы Windows Phone.



