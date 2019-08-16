Командир уцелевшего Airbus вопреки инструкциям посадил самолет без шасси

Командир самолета Airbus А321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, решил не выпускать шасси, несмотря на рекомендации производителя. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.



По их словам, в чек-листе из презентации Airbus, описывающей последовательность действий пилотов в аварийных ситуациях, есть рекомендация выпускать шасси при посадке на сушу. «По всем рекомендациям Boeing или Airbus на воду нужно садиться, не выпуская шасси, а на сушу — выпуская. Но командир имеет право принимать любые решения и несет ответственность за результат. Здесь результат — все живы — это очень хорошо», — заявил президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.



По его словам, пилот продемонстрировал свое мастерство, сумев посадить самолет с двумя поврежденными двигателями без шасси. Также на успешный исход аварийной ситуации повлияло то, что недалеко от аэропорта находилось кукурузное поле и влажная почва не позволила возникнуть пожару, считает эксперт.



Заслуженный пилот России Константин Онохин заявил, что в аварийных ситуациях командир имеет право отклониться от любых инструкций для успешной посадки самолета, если он действует на основании своего опыта. «У командира остается право безопасно завершить полет любыми путями. Плюс летное мастерство и удача», — сказал он.

