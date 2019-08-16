«Следователь Горчакова» снова в деле! На «Интере» – премьера второго сезона детективной мелодрамы

В понедельник, 19 августа, в 21:00 на «Интере» – премьера сериала «Следователь Горчакова 2» производства компании «Киевтелефильм». Во втором сезоне многосерийной детективной мелодрамы – продолжение истории о непростой работе следователя убойного отдела Анны Горчаковой. В главной роли – Настя Задорожная. Также зрители увидят полюбившихся героев в исполнении Алексея Зубкова, Антона Батырева, Андрея Саминина, Игоря Кистола, Олега Коркушко, Николая Боклана и Натальи Васько.



Анна Горчакова продолжает вести расследования особо тяжких преступлений: раскрывает заказные убийства, освобождает заложников, находит похищенных детей. Кроме того, вместе со своими коллегами – подполковником Баланом, капитаном Разбегаевым и лейтенантом-стажером Столбовым – она охотится за убийцей капитана Щербаня. Но верные соратники неожиданно начитают конфликтовать. А самой Анне приходится разбираться с нерешенными вопросами в личной жизни. Она по-прежнему все свое время посвящает работе, что очень раздражает ее мужа. Сможет ли Горчакова сохранить семью и не потерять должность? К тому же у главной героини появятся завистники, которые захотят отобрать у нее все, что она любит…



«Во втором сезоне Горчакова переживет большую трагедию, – интригует режиссер Александр Сальников. – Кроме того, перед героиней встают новые проблемы – как в профессиональной, так и в личной жизни. Муж все так же требует от Анны уволиться с работы. Хотя он стал более спокойно воспринимать ее службу и начал понимать, что не сможет переубедить жену. Но это смирение приведет к неожиданным последствиям…»



В «Следователе Горчаковой 2» – 12 серий. В каждой серии – новое расследование. Зрителей ждет еще больше запутанных и интригующих историй.



Исполнительница главной роли – актриса Настя Задорожная – признается, что за полгода, пока длились съемки двух сезонов сериала, очень сроднилась со своей героиней: «Вместе с Горчаковой я прожила большой период времени. Она для меня стала практически родным человеком. Непросто прощаться с персонажем, с которым ты проходишь долгий путь. Я привыкла к тому, что каждый день мне нужно распутывать очередное дело. Мне симпатична Горчакова. Она веселая, позитивная. У нас с ней очень схожи взгляды на жизнь. Еще «Следователь Горчакова» познакомила меня с прекрасными, талантливыми людьми. Партнеры по площадке и съемочная группа – все стали родными. Полгода у меня была еще одна семья. Грустно было со всеми прощаться. Но мы продолжаем встречаться и после съемок».



А еще насыщенный съемочный график сериала приучил Настю к скорости. «Мы снимали очень быстро, и к этой скорости приходилось привыкать. Иногда я не понимала, когда закончились вчерашние сутки и начались сегодняшние, – рассказывает актриса. – «Следователь Горчакова» подарила мне уникальный опыт: теперь за 10 минут я могу выучить 8-10 листов текста и выдать нужные эмоции с первого дубля».



Не пропустите новые расследования, запутанные дела и личные проблемы – в сериале «Следователь Горчакова 2». Смотрите второй сезон детективной мелодрамы с 19 августа с понедельника по четверг в 21:00 на телеканале «Интер».



«Следователь Горчакова 2»



Жанр: детективная мелодрама

Количество серий: 12

Производство: «Киевтелефильм»

Год: 2019

Режиссеры: Вера Яковенко, Александр Сальников

Сценарист: Андрей Румянцев

В ролях: Настя Задорожная, Алексей Зубков, Николай Боклан, Андрей Саминин, Антон Батырев, Олег Коркушко, Анатолий Зиновенко, Игорь Кистол, Наталия Васько и другие.

