В "Газпроме" посчитали, сколько процентов "Северного потока-2" уже готовы

Российская компания "Газпром" проложила 1805,6 километров газопровода "Северный поток - 2", что составляет 73,6% труб от общей длины газопровода. Об этом сообщили в госкорпорации, пишет ТАСС.



"Продолжается строительство газопровода "Северный поток-2". К настоящему времени по дну Балтийского моря проложено 1805,6 км газопровода - 73,6% от его общей протяженности", - заявили в холдинге.



Напомним, газопровод, строительство которого осуществляется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим "Северным потоком". Работы планируется завершить в 2019 году.

