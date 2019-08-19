Глава "Слуги народа" пожаловался на зарплату депутатов Рады

Глава "Слуги народа" пожаловался на зарплату депутатов Рады

Глава украинской президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал маленькой зарплату депутата Верховной рады.

Вместе с доплатами она достигает 50 тысяч гривен (1,9 тысячи долларов), рассказал он в интервью изданию "Новое время".

"Она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов: достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", — заявил Разумков.

При этом он не смог назвать сумму "адекватной" зарплаты для депутатов, заявив, что "здесь нужна экспертная дискуссия".

Ранее депутат от партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский предложил создать фонд дополнительного финансирования депутатов парламента, который будут наполнять олигархи.