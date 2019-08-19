Глава "Слуги народа" пожаловался на зарплату депутатов Рады

Глава украинской президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал маленькой зарплату депутата Верховной рады.



Вместе с доплатами она достигает 50 тысяч гривен (1,9 тысячи долларов), рассказал он в интервью изданию "Новое время".



"Она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов: достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", — заявил Разумков.



При этом он не смог назвать сумму "адекватной" зарплаты для депутатов, заявив, что "здесь нужна экспертная дискуссия".



Ранее депутат от партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский предложил создать фонд дополнительного финансирования депутатов парламента, который будут наполнять олигархи.

