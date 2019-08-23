Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус

Актер Лиам Хемсворт подал на развод с супругой Майли Сайрус. Об этом сообщает TMZ.



Актер уже якобы подал соответствующие документы. В качестве “официальной” причины развода Хемсворт указала “неразрешимые противоречия между супругами”.



СМИ предполагают, что процесс развода не займет много времени, поскольку у супругов нет детей и совместно нажитого имущества.



Ранее Хемсворт сообщил, что не комментировал расставание с женой, и не будет это делать. А любые цитаты от его имени на эту тему - фейк.



Сразу после расставанием с мужем певицу и актрису Майли Сайрус подловили за поцелуем с девушкой. Позже Сайрус и Хемсворт обменялись обвинениями в алкоголизме и наркомании, и в постоянных изменах.



