Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус
Актер Лиам Хемсворт подал на развод с супругой Майли Сайрус. Об этом сообщает TMZ.
Актер уже якобы подал соответствующие документы. В качестве “официальной” причины развода Хемсворт указала “неразрешимые противоречия между супругами”.
СМИ предполагают, что процесс развода не займет много времени, поскольку у супругов нет детей и совместно нажитого имущества.
Ранее Хемсворт сообщил, что не комментировал расставание с женой, и не будет это делать. А любые цитаты от его имени на эту тему - фейк.
Сразу после расставанием с мужем певицу и актрису Майли Сайрус подловили за поцелуем с девушкой. Позже Сайрус и Хемсворт обменялись обвинениями в алкоголизме и наркомании, и в постоянных изменах.
Источник: Корреспондент
13:31