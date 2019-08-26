Трамп жалеет, что мало повысил тарифы для Китая

Президент США Дональд Трамп жалеет о своем решении поднять пошлины на импорт из Китая только на 5%. Об этом 25 августа сообщило агенство Reuters.



Ранее на полях саммита G7 после переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Трампа спросили, не переосмысливал ли он хотя бы на секунду вопрос обострения торговой войны с Китаем.



Американский лидер ответил утвердительно и добавил, что "переосмысливает все вопросы". Многие американские СМИ истолковали слова Трампа как первое сожаление об обострении торговой войны с Китаем.



В Белом доме на это заявили, что ответ президента был неверно истолкован и он пожалел лишь о том, что поднял тарифы всего на 5%.



"Его ответ был неверно истолкован. Президент Трамп ответил на вопрос утвердительно, так как он сожалеет, что не поднял тарифы еще выше", − уточнила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

