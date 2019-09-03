Уроки аргентинского

Дефолт и Аргентина – слова синонимы. Нам надо об этом помнить, когда мы рассуждаем про 40% экономического роста в день выплаты $500 млн по «евробондам Яресько», которые зависят от роста ВВП. В III квартале надо вернуть долгов на $4 млрд. Пока платим регулярно. Но есть риски – упомянутые евробонды и один олигарх, который постоянно шутит о дефолте. Осторожней надо. Эдак мы и вовсе не расплатимся...



Будет много скучной статистики, но без нее никак. Дети пошли в школу, а у Минфина начался сезон платежей. Сегодня отдали МВФ $156 млн, 13-го надо заплатить еще $403 млн. В день эпохального заседания Кабмина с президентом (2 сентября) Украина выплатила очередной процентный доход на сумму около $0,5 млрд. по выпущенным в октябре 2015 года еврооблигациям. Плод любви тогдашнего министра финансов американки Натальи Яресько с Комитетом кредиторов.



Помните, что в 2015 году Украина и кредиторы достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом $18 млрд. Писали, что Яресько заполучила полное списание $3 млрд., отсрочку платежей по телу кредита в сумме $8,5 млрд. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.



Но оказалось, что списание долга было условным: на сумму списанных еврооблигаций Украина выпустила так называемые ВВП-варранты (VRI). По условиям их выпуска держатели наших долговых бумаг претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), который превысит 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит $125,4 млрд.



Этой отметки мы уже достигли. МВФ прогнозирует нам в текущем году номинальный ВВП на уровне $134,89 млрд. Спасибо им с кисточкой. А вот с ростом пока непонятно. Аналитики Oxford Ecоnomics насчитали, что в 2019 году он составит 2,7%, в 2020-м – 2,9%. Это рождает надежду. Но...



Уходящее правительство Владимира Гройсмана, которому проблемы сменщиков по погашению долгов, наделанных ими, не говоря уже о долгах их «папередников», были уже до лампочки, сумело накрутить рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года 4,6%.



Деньги мы не зарабатываем, мы их занимаем. А потом отдаем. И снова занимаем. Пирамида давно держится на честном слове. Причем, полагаю, что это честное слово Оксаны Маркаровой, которую специально оставили на посту министра финансов, чтобы она удерживала все это хрупкое «сооружение» на своих (не по-женски сильных) плечах



Данный мессидж уже поймали спецы по экономике из новой команды. Даниил Гетманцев, который от «Слуги народа» возглавил Комитет Рады по финансам и налогам в статье на «Зеркале недели» назвал ВВП-варранты «миной замедленного действия»

Скажите кто-нибудь президенту, чтобы он больше не обещал в публичных выступлениях 5% и более роста ВВП в ближайшие годы. А премьеру, чтобы не фантазировал о росте «минимум на 40%» в ближайшие пять лет. Пока мы под «варрантами», говорить об этом не надо. Кто не верит, может смотаться в Аргентину – посмотреть, что бывает