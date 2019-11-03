Украина может отложить разведение сил в Петровском из-за обстрелов 30 октября

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о фиксации обстрелов в Петровском 30 октября, поэтому дата разведения сил и средств (ранее было согласовано 4 ноября) на этом участке будет пересмотрена.



"Действительно обстрелы были, и мы ожидаем пересмотра даты разведения, поскольку считаем 7 дней с обстрелов. Последние обстрелы были 30 октября", - сказал глава Минобороны на брифинге в пятницу в Киеве.



В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко позже в пятницу сказал журналистам: "30 октября был зафиксирован последний обстрел. Теперь мы должны решить, насколько это сильное нарушение режима. Это и должно стать основой для решения, которое примет верховный главнокомандующий".



По его словам, задача Минобороны и МИД предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому решение в связи с тем, что ситуация с разведением 4 ноября "под угрозой".



"Мы должны сейчас переговорить с президентом, чтобы объяснить, насколько это реальная угроза, чтобы переносить дату, или мы все еще можем двигаться в рамках предложенной им ранее даты", - отметил министр.



Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.



Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ 29 октября зафиксировала обстрелы возле Петровского, что указано в отчете миссии.



Как известно, условием для начала разведения сил и средств на Донбассе является 7-дневное соблюдение на участке режима тишины.

