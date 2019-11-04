Великобритания прекратила добычу газа методом фрекинга

Правительство Великобритании остановил добычу в стране природного газа с применением технологии фрекинга. В субботу, 2 ноября, власти в Лондоне заявила о введении моратория на этот способ добычи сланцевого газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.



Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии сообщил, что работы по добыче сланцевого газа прекращены до тех пор, пока не будет доказано безопасность фрекинга. До сих пор правительство премьер-министра Бориса Джонсона поддерживал этот метод добычи газа. Тем самым Лондон хотел снизить зависимость страны от импорта газа.



Впервые правительство ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в 2011 году и отменил его только семь лет спустя. Нынешняя власть решила отказаться от этой технологии после того, как в августе 2019 на севере страны были зафиксированы подземные толчки. В данном регионе энергетическая компания Cuadrilla вела работы по добыче сланцевого газа.



Техника фрекинга, которую резко критикуют экологические активисты, предусматривает закачку смеси из воды, песка и химических веществ под давлением на большую глубину и разрыв твердых пород, преимущественно газоносных сланцев. При этом из плотной породы высвобождается природный газ и начинает поступать на поверхность.



Экологи выступают против применения этого метода в связи с повышением вероятности локальных землетрясений, а также из-за возможности заражения источников воды ядовитыми химическими соединениями.

