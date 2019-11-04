В НБУ объяснили колебания курса гривны

Колебания курса гривны в октябре обусловлен ростом спроса на валюту со стороны импортеров энергоносителей и товаров потребительского направления, а также спроса на наличную валюту, говорится в обзоре на сайте НБУ.



В октябре курс гривны незначительно скорректировался, но остается выше показателя начала года, отмечается в новом макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины.



"Краткосрочный всплеск волатильности обуславливался определенным ростом спроса со стороны импортеров энергоносителей и товаров потребительского направления, а также преобладанием спроса над предложением на наличном рынке", - говорится в документе.



Отмечается, что в целом ситуация на валютном рынке была благоприятной, что позволило Нацбанку продолжить выкупать валюту для пополнения международных резервов. Так, по итогам октября регулятор купил на валютном рынке почти на 200 миллионов долларов больше, чем продал, а с начала года – на 4,1 миллиарда долларов.

