В Шотландии людей будут искать дроны с новейшими камерами

Полиция Шотландии представила новую систему дронов (RPAS), которая поможет искать пропавших людей с высоты до 150 метров. Об этом сообщает BBC.



"Полиция Шотландии представила новую систему дронов, которая поможет искать пропавших или людей в беде", - говорится в сообщении.



Как сообщает BBC, система RPAS использует возможность распознавания лиц, новейшие камеры и нейрокомпьютерные сети. Таким образом человека можно увидеть на расстоянии до 150 метров. Отмечается, что камеры на дронах также будут иметь специальные термосенсоры.



Официальный запуск дронов начнется во вторник.



Как сообщалось, министр МВД США Дэвид Бернгардт запретил дронам его ведомства совершать полеты из-за опасений китайского шпионажа.

