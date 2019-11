Порошенко пытался задобрить Трампа покупкой "золотых" локомотивов и угля - New York Times

Еще до телефонного разговора с президентом Украины, с которого началась процедура импичмента, президент США Дональд Трамп обменивался политическими услугами с другим украинским лидером - Петром Порошенко. Последний вел тщательно продуманную кампанию по завоеванию благосклонности Трампа, в том числе покупая уголь и локомотивы у Штатов (по самым высоким в мире ценам, что стало предметом расследования комиссии по импичменту - Ред.). Это было нелегко, ведь советники как раз убедили американского лидера в том, что Украина - гнездо сторонников Хиллари Клинтон. Об этом пишет New York Times.



Кампания Порошенко включала торговые соглашения, которые были политически выгодны Трампу, встречи с Рудольфом Джулиани, замораживание потенциально вредных уголовных дел и попытки использовать бывшего главу избирательного штаба Трампа Пола Манафорта в качестве тайного канала.



С самого начала помощники Порошенко также искали способы умаслить нового американского президента. Они советовали своему боссу во время первого телефонного разговора поболтать о звезде команды New England Patriots Томе Брэдли. Ведь Трамп восхищался этим игроком в американский футбол.



Оценка первого года работы Трампа с Украиной демонстрирует, что Белый дом тоже рассматривал эти отношения как такие, что могут помочь американскому президенту в политике. Порошенко, пытаясь снискать благосклонность США на фоне войны с российскими силами, сыграл свою роль, чтобы укрепить это убеждение. Он помог заложить зерно скандальной телефонной беседы, которая состоялась в июле. Во время нее Трамп потребовал от нового лидера Украины Владимира Зеленского политическую услугу. И этот запрос стал причиной для процедуры импичмента, в которой конгрессмены пытаются проверить, не манипулировал ли Трамп американской политикой в отношении Украины ради личной выгоды.



Стратегия Порошенко принесла результаты. Администрация Трампа времен Обамы отменила мораторий на продажу летального оружия для Украины. В конце 2017 года, как раз когда Киев ждал окончательного одобрения продажи ракет Javelin для украинской армии, Генпрокурор Юрий Луценко начал замораживание дел в Украине, которые были связаны с расследованием Роберта Мюллера относительно российского вмешательства в выборы США. Среди них были и дела, связанные с выплатой миллионов долларов Полу Манафорту со стороны украинских политиков.



Теперь следователи в деле об импичменте проверяют два года контактов Трампа с Порошенко. Об этом изданию сказали демократы из Конгресса. А команда Зеленского проверяет тайные каналы коммуникации между украинскими и американскими чиновниками из обеих партий по 2017 год. Об этом изданию сказал украинец, проинформированный о деталях событий. Пока нет никаких доказательств того, что продажа ракет Javelin для Украины состоялся на основе "обмена услугами". Но следователи Конгресса хотят знать, какие политические факторы повлияли на действия Трампа.



Все началось с тщательно прописанных комментариев в вечер Супербоулу. 4 февраля 2017 года, за две недели до начала работы на посту президента США, Трамп должен был впервые провести разговор с Порошенко. Советники украинского президента искали способы связаться с новым американским лидером без политической истории и с неопределенной повесткой дня в отношении Украины. Вспомнив о Супербоуле, они выяснили спортивные предпочтения Трампа и посоветовали Порошенку для начала весело поболтать о Брэдли и New England Patriots. После этого Порошенко перешел к важным вопросам: он попросил Трампа назначить специального представителя США на переговорах с Россией.



Порошенко знал, что ему придстоит тяжелая борьба за благосклонность Трампа. В конце концов, в последние месяцы предвыборной кампании в 2016 году он очень сильно акцентировал внимание на своей встрече с Хиллари Клинтон. Соратники Трампа рассматривали Порошенко и его страну как врагов президентства Трампа.



Манафорт, консультировавший пророссийскую партию в Украине, также еще в июне 2016 года продвигал теорию о том, что Украина якобы сыграла роль во взломе почтовых систем демократов. Об этом свидетельствуют документы, подготовленные офисом специального прокурора Роберта Мюллера. Опасаясь обвинений, соратники Порошенко связались с Манафортом, чтобы попытаться убедить команду Трампа в желании Украины тесно работали с новой администрацией. Об этом Манафорт сказал партнерам. "Они паниковали, что сделали ставку не на того и что у них нет доступа к правильному человеку", - цитирует издание человека из окружения Манафорта.



Этот подход никуда не привел. Поэтому Порошенко начал искать другие пути. Его советники придумали, как зацепить Трампа за живое: предложить план покупки американского угля на десятки миллионов долларов, чтобы обеспечить украинские ТЭЦ. В 2017 году Украине не хватало угля. Ее крупнейшие шахты оказались на неподконтрольных территориях за три года до того.



Константин Елисеев, который был главным внешнеполитическим советником Порошенко, считал план купить американский уголь идеальным шагом. "Это была сделка, которая нравилась Трампу. Он обещал работу угольным шахтам в Пенсильвании. Поэтому здесь выигрывали все", - пояснил Елисеев.



Исполнительный директор Xcoal Эрни Трешер поехал в Украину, чтобы отметить прибытие первых поставок угля в Одессу. В портовый город он прибыл вместе с послом США Мари Йованович. Позже Трешер лично вручил Порошенко небольшую сумку угля, перевязанную красной лентой. "Это отличное начало", - сказал Порошенко, улыбаясь и принимая символический подарок из рук Трешера. Советники Порошенко "упаковали" соглашение о покупке угля как украинский подарок.



Когда президенты США и Украины встретились через несколько месяцев после того, Порошенко принес с собой небольшую красную подарочную коробку с пенсильванским углем. Для США экономическое значение соглашения с Украиной было относительно небольшим. Согласно данным Департамента торговли, это сохранило лишь 70 рабочих мест.



Но это была лишь первое из трех соглашений, нацеленных на улучшение американо-украинских отношений. Украинское правительство подписало отдельное соглашение на миллиард долларов в начале 2018 года с GE Transportation. Американская компания должна построить 30 новых локомотивов в городе Эри, штат Пенсильвания, чтобы обновить украинский парк. А пенсильванська компания Westinghouse Electric Company стала поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС вместо России.