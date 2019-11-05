Юнкер рассказал о поцелуях с Путиным

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, комментируя свою склонность к физическим контактам на встречах с политиками, заявил, что его поцелуй с президентом РФ Владимиром Путиным не помешал Европе.



Об этом сообщает Der Spiegel.



"Мне все равно. Я такой, какой я есть. Я иногда думаю, что худшее в тюрьме - это то, что ты не чувствуешь физической близости. Я вообще не могу представить, чтобы не прикасаться к другим людям или чтобы не касались меня. Мои сотрудники иногда предупреждают меня не обнимать того или иного человека. Но меня поцеловал Эрдоган, поэтому я тоже его поцеловал. Я поцеловал Путина, и меня поцеловал Путин. В любом случае это, конечно, не помешало Европе ", - сказал Юнкер.



Напомним, что во время саммита лидеров ЕС Юнкер отличился неожиданными жестами. В частности, он тронул помощницу за волосы и удивительно двигался. Представительница Еврокомиссии Мина Андреева, отвечая на вопрос о здоровье 64-летнего президента комиссии, заявила, что он полон сил.

