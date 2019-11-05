Гончарук выступил против печатания денег

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук против того, чтобы печатать деньги, ведь это скрытый налог на людей. Об этом он сообщил во время презентации проекта Госбюджета-2020, передает корреспондент УНН.



Так, отвечая на вопрос, как он относится к целевой эмиссии гривны в производстве, Гончарук сказал: "Я против того, чтобы печатать деньги. Потому что это скрытый налог на людей".



По его словам, если начинают печатать деньги, таким образом их забирают из карманов украинских налогоплательщиков.



"Но монетарная политика - это сфера все-таки Национального банке. Поэтому я здесь оставлю окончательное решение для наших коллег", - сказал Гончарук.



При этом, он сообщил, что правительство и НБУ сотрудничают и согласовывают фискальную и монетарную политику для того, чтобы гривна была стабильной.



"Печатать деньги - это простой, но неправильный путь, по моему мнению", - резюмировал Гончарук.

