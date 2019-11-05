Средства от возможной продажи земли не являются доходной частью бюджета - Гончарук

Средства, которые могут быть получены в результате возможного запуска рынка земли, не входят в состав доходной части проекта Государственного бюджета на следующий год.



Об этом заявил Премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации журналистам подготовленного ко второму чтению проекта бюджета-2020, который подан на рассмотрение Верховной Рады, сообщает корреспондент Укринформа.



"Доходы либо средства, поступления от продажи земли не являются доходной частью бюджета, они не могут быть доходной частью бюджета", - сказал глава правительства.



Он напомнил, что доходной частью бюджета могут быть только те ресурсы, которые поступают регулярно, а не единоразово, как, например, от продажи земли.



В то же время Гончарук отметил, что средства, полученные в случае открытия рынка земли, позволят уменьшить заимствования.



"Идея рынка земли состоит не в том, чтобы заработать для государства много денег от продажи. Идея рынка земли состоит в том, чтобы создать цивилизованные отношения вокруг земли. Сейчас рынок земли и так есть, но он серый. На нем зарабатывают юристы и преимущественно нечестные на руку дельцы. А мы хотим, чтобы украинец не был связан по рукам и ногам и мог свободно распоряжаться своей собственностью", - добавил премьер.



Как сообщал Укринформ, 5 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены правительства представят журналистам подготовленный ко второму чтению проект бюджета-2020, который подан на рассмотрение Верховной Рады.

