С нехваткой йода возможно бороться особой диетой

Дефицит йода крайне опасен для здоровья человека, констатируют врачи. Для предотвращения снижения уровня йода эксперты Роспотребнадзора советуют пересмотреть рацион. Как отмечает "Российская газета", нужно обращать внимание на продукты с высоким содержанием йода. Это морская рыба, морепродукты, яйца, мясо, соль.



Интересны водоросли и рыбий жир. Йод есть в чесноке, фасоли, перце, огурцах, помидорах, баклажанах, кабачках, капусте и картофеле. Не все знают, но к йодосодержащим продуктам относят хлеб, молоко и молочные продукты в целом. Медики говорят: включение данных продуктов в рацион обязательно для каждого, ведь в теле йод не вырабатывается самостоятельно.



В день детям до года требуется минимум 50 микрограммов йода, в возрасте 1-7 лет - 90 микрограммов, в 7-12 лет - 120 микрограммов, для лиц старше 12 лет - 150 микрограммов йода. Если же развивается дефицит, возможны отклонения в уровне холестерина, в работе сердца, снижение качества зрения, памяти. Состояние кожи, волос и ногтей становится плохим; под удар попадает щитовидная железа. Для детей йододефицит грозит снижением показателей умственной работы и проблемами с обучением.

