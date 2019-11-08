Новости футбола: победа проигрышем Славии и Роналду об автобусном стиле Локо

Прошедший групповой этап ЛЧ нашел, чем запомниться болельщикам. Хотя ни один из матчей не превратился в феерию, а результаты турниров глобально не разошлись с прогнозами, все же пару ярких моментов хочется отметить. Новости футбола прошлой недели – это, без сомнения, стоицизм «Славии» в поединке с «Барсой» и мнение Роналду насчет коллег из Локомотива.

Славия в Лиге Чемпионов

Как говорится, «ничто не предвещало». Матч между ФК Барселона и аутсайдером группы F – пражской Славией мог бы стать одним из тех, в котором явно более сильная команда просто «выносит» соперника.

Однако на поле Барса столкнулась со столь активным сопротивлением, что игры «в полноги» не получилось. Уже на третьей минуте игры каталонцы организовали атаку на ворота хозяев поля, и Месси не сплоховал, выдав резкий низовой удар. Лига Чемпионов получила 33-ю «жертву» Лионеля, а он сам – пятнадцатый подряд сезон престижнейшего турнира, в котором отметился голом.

Казалось бы, самое время Славии поникнуть и смириться, но нет. Командная сыгранность пражского клуба позволила игрокам быстро прийти в себя и организовать контратаку. Гол от ноги Боржила стал достойной наградой за все старания.

Казалось, на волне азарта Славия способна и на второй гол, но Барса – не та команда, которую можно вогнать в ступор бешеным натиском. А дальнейшие события и вовсе свели запал пражцев на «нет»:

подача со стандарта;

Суарес спасает мяч для каталонцев и пробивает его в грудь Олайинка;

мяч буквально проскальзывает в ворота Славии – автогол.

Барса снова подтверждает реноме команды, способной добиться приемлемого результата вопреки логике игры.

Финальный штурм Славии был эпичен. Под удар Говорки бросились, пожалуй, все, как и под мячи Соучека и Шевчика. Итог: Барселоне – три очка, Славии – сердца зрителей, слушателей спортивных подкастов и тех, кто читает про футбол на ua-football.com. В следующий раз клубы встретятся 5 ноября, а мы будем с удвоенным интересом следить за этой игрой.

Роналду про футбол от Локомотива

Мимо высказывания Роналду относительно стиля игры ФК «Локомотив» не прошло ни одно издание, посвященное новостям футбола. Однако не будем забывать, что после фразы о припаркованном автобусе у ворот последовало признание нападающего Ювентуса о том, что лично ему игра далась нелегко. Что ж, ждем новой встречи клубов и здесь. В конце концов, будет интересно проверить, что стоит за такой оценкой и оправдается ли она в следующем групповом туре.