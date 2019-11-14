Основные категории классификации грузоподъемных грейферов

Грейферы — специальные навесные крановые механизмы, позволяющие захватывать, перезагружать и транспортировать металлолом, сыпучие и лесоматериалы или другие грузы на небольшое расстояние.



Грейферы для сыпучих материалов (ковшовые грейферы), сначала заглубляются, и только потом захватывают груз. Чтобы обеспечить более эффективный захват, челюсти подъемных механизмов могут оснащаться зубьями.

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Типы грейферов

По кинематическому признаку и приводу смыкания челюстей грузозахватные грейферы классифицируются на:

Канатные. Данные конструкции отличаются отсутствием жёстких кинематических связей между верхними и нижними траверсами и узлами их подвески на кранах. Такие модели двигаются за счёт канатов грузоподъемных механизмов. Исходя из количества канатов, грейферы могут быть одноканатными, двухканатными, трёхканатными и четырёхканатными. По индивидуальному заказу можно изготовить грузозахваты, которые приводятся в движение бо́льшим числом канатов.

Приводные. Такие модели подразделяются на два подвида: моторные/электрогидравлические и пневматические/гидравлические. Первый тип механизмов соединён питающим кабелем, через который электроэнергия подаётся к электродвигателям челюстных приводов (мотор-редукторам или гидростанциям). Пневматические системы оборудуются только исполнительными устройствами (гидро- и пневмоцилиндрами). Данные грейферы связываются с краном гидравлическими или пневматическими магистралями.

Грузоподъёмные механизмы классифицируются и по другим функциональным признакам. Если учитывать материалы, которые транспортируются грейферами, выделяют двухчелюстные (ковшовые) и многочелюстные грузозахваты, которые соответственно применяются при перемещении сыпучих и кусковых грузов. Выбор конкретного типа оборудования зависит от нескольких важных параметров грузов: объемной массы, плотности, кусковатости, влажности, слеживаемости, смерзания и др.