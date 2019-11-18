Исторический «Момент»

21 ноября произошло историческое событие, навсегда изменившее Украину: начался евромайдан. Группа возбужденных Соросом и Нуланд еврооптимистов стихийно, в строгом соответствии с заранее утвержденным планом, вышла на акцию протеста. Мрачный, кровавый премьер Николай Янович Азаров по приказу не менее кровавого президента Януковича отказался подписывать соглашение о европейской ассоциации Украины. А тут как раз в России запретили синтетические кружевные трусы. И завертелось колесо истории!



Теперь у нас совсем другая страна. Если бы можно было тогда заглянуть на шесть лет вперед, все бы офигели. Герой евромайдана Мустафа Найем, который написал исторический пост в «Фейсбуке» насчет теплого чая с мухоморами, теперь крутит хвосты ишакам в «Укроборонпроме» на должности заместителя какого-то литовца (или латыша) – почти полного однофамильца российского олигарха Романа Абрамовича. Почему ишакам? А у него вместе с однофамильцем нет доступа к гостайне. Получается эффективный менеджмент. Лицо майдана Таня Черновол, которая сделала себе пластику об торпедо автомобиля, борется за освобождение из тюрьмы другого героя майдана – Сергея Пашинского. Человек, который на волне майдана стал президентом великой европейской нации и уверенной рукой повел ее к кружевному белью и томосу, аккурат сегодня получил первое представление на лишение депутатской неприкосновенности в деле, где он проходит в статусе подозреваемого. Мы имеем в виду Петра Порошенко, если кто не понял. Тоже герой майдана, который «на руках выносил раненных активистов из пылающего Мариинского парка». Министр экономики Милованов в очередной раз признал, что он реально дебил и писал свою докторскую диссертацию по накурке. Но это так, мелочь.



Страна-агрессор тоже отмечает годовщину тех памятных событий. Пораженная нашей военной мощью, она возвращает нашу подло захваченную морскую армаду в составе трех кораблей. И рейдовый буксир тоже вернули. Аккурат к празднику президент Зеленский планирует встретить наш флот в Одессе

Теперь вы понимаете, что всех журналистов, которые участвуют в распространении этого российского фейка, надо посадить. Времени осталось мало, поскольку на 21 ноября намечена акция «Нет капитуляции». Требования патриотов просты и логичны

Вот в Грузии накануне годовщины нашего второго майдана начался их второй майдан. История явно зациклилась. Главное требование грузин сродни «вымогам» наших активистов. Мы хотели кружевные трусы и ЕС, а они бьются за «чисто пропорциональную избирательную систему с нулевым барьером для партий». То есть тоже страдают херней по заданию Госдепа, как и мы.Страна-агрессор тоже отмечает годовщину тех памятных событий. Пораженная нашей военной мощью, она возвращает нашу подло захваченную морскую армаду в составе трех кораблей. И рейдовый буксир тоже вернули. Аккурат к празднику президент Зеленский планирует встретить наш флот в Одессе. Он подъедет на «Тесле», запишет проникновенный влог и, возможно, сыграет что-то патриотическое на рояле.К сожалению, не заметил особой подготовки действующей власти к предстоящим траурно-праздничным событиям. Да вообще никакой подготовки не видно. Старается только одно министерство по фейкам, культуре и спорту. Можно было не заморачиваться с таким длинным названием и назвать просто – Министерство правды. Или Минфейк, если сокращенно. Министр Бородянский, впитавший с молоком Сороса идеалы открытого общества, разработал стандарты новостей с разнообразными сроками тюремного заключения в рамках войны с гибридной информационной агрессией и фейками. Все, что не утверждено Бородянским, – фейк и карается сроком заключения от трех до семи лет. «Диктаторские законы 16 января» по сравнению с детищем Бородянского – просто верх либерастии. И это правильно, поскольку распустились всякие блогеры, унижают честь и достоинство относительно юного гаранта нации. А время у нас какое? Опять тревожное. Гибридная агрессия РФ крепчает с каждым днем. Помните, в начале материала я вскользь упомянул о «пидозре» Порошенко? Оказывается, это российский заказ.Петр Алексеевич чуть ли не лично, но с помощью своей ручной пресс-службы, разоблачил замысел Кремля. Знаете, в чем суть «заказа»? Его цель? Ударить в мягкое подбрюшье нашего пятого по счету президента, «нанести вред репутации Петра Алексеевича». У него же безупречная репутация. Даже мухи на ней не трахались (это из словесного запаса Арахамии). Но и это еще не все. Так называемая «пидозра» – это «попытка препятствовать Петру в проведении встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии и на форуме по безопасности в Галифаксе». Дотянулась, значит, до Галифакса проклятая информационная рука Кремля. Накануне годовщины исторического события с трусами творится подлинное безобразие.Теперь вы понимаете, что всех журналистов, которые участвуют в распространении этого российского фейка, надо посадить. Времени осталось мало, поскольку на 21 ноября намечена акция «Нет капитуляции». Требования патриотов просты и логичны: Игорь Валерьевич Коломойский должен выйти на майдан, встать на колени и покаяться насчет своего интервью фейковому изданию «Нью-Йорк Таймс». Дескать, действовал по заданию ФСБ, которое заказало ему опорочить достижения европейского майдана, попытаться выставить агрессора в виде «добродушного партнера-донора». Это всем понятно. Что ожидается на кульминацию? Избиение «анижедетей». Бить надо зверски, чтобы продемонстрировать зловещий оскал того же Кремля. Кастинг на «анижедетей» уже проводится. Пока лидирует нынешний министр экономики Милованов с фразой «диссертацию я написал по укурке».