На Украине объявили конкурсы на пост руководителей шести госведомств

На государственном портале вакансий опубликовали шесть новых конкурсов на руководящие должности различных ведомств, а также анонсировали проведение еще четырех конкурсных отбора.



Так, были объявлены следующие конкурсы:



председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.



председатель Государственной экологической инспекции.



председатель Государственного космического агентства.



государственный секретарь Министерства развития общин и территорий.



государственный секретарь Министерства энергетики и защиты окружающей среды.



Председатель Государственного агентства водных ресурсов.



Как сообщили в портале, на подходе еще несколько конкурсов на следующие должности:



• Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения



• Председатель Государственной службы экспортного контроля Украины



• государственный секретарь Министерства цифровой трансформации Украины



• государственный секретарь Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

