На Украине объявили конкурсы на пост руководителей шести госведомств
На государственном портале вакансий опубликовали шесть новых конкурсов на руководящие должности различных ведомств, а также анонсировали проведение еще четырех конкурсных отбора.
Так, были объявлены следующие конкурсы:
председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
председатель Государственной экологической инспекции.
председатель Государственного космического агентства.
государственный секретарь Министерства развития общин и территорий.
государственный секретарь Министерства энергетики и защиты окружающей среды.
Председатель Государственного агентства водных ресурсов.
Как сообщили в портале, на подходе еще несколько конкурсов на следующие должности:
• Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения
• Председатель Государственной службы экспортного контроля Украины
• государственный секретарь Министерства цифровой трансформации Украины
• государственный секретарь Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.