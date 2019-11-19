На Украине объявили конкурсы на пост руководителей шести госведомств

На Украине объявили конкурсы на пост руководителей шести госведомств

На государственном портале вакансий опубликовали шесть новых конкурсов на руководящие должности различных ведомств, а также анонсировали проведение еще четырех конкурсных отбора.

Так, были объявлены следующие конкурсы:

председатель Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

председатель Государственной экологической инспекции.

председатель Государственного космического агентства.

государственный секретарь Министерства развития общин и территорий.

государственный секретарь Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Председатель Государственного агентства водных ресурсов.

Как сообщили в портале, на подходе еще несколько конкурсов на следующие должности:

• Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения

• Председатель Государственной службы экспортного контроля Украины

• государственный секретарь Министерства цифровой трансформации Украины

• государственный секретарь Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.