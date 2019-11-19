Наличные с банковских карт начнут выдавать прямо в магазинах и на АЗС

Украинцам собираются разрешить снятие в торгово-сервисных сетях наличных с карточных счетов. С соответствующей инициативой вышел Нацбанк, и уже обнародовал свое постановлением под эту услугу. Она открывает новые возможности для людей с картами. Они смогут получать кэш в магазинах, ресторанах, аптеках, на автозаправках и в массе других мест, где установлены кассовые аппараты и подключен соответствующий сервис. Выдаваться будет только гривня.



О новой возможности говорят уже давно, и теперь НБУ подтвердил ее внедрение.



"На сегодняшний день возможность снятия наличных при расчете в торгово-сервисных сетях является обязательным требованием международных платежных систем VISA Int. и MasterCard Int. То есть банки должны обеспечить такую возможность при выпуске карты клиенту. Далее дело за эквайерами в части технического обеспечения торговых сетей, так как технически снятие наличных происходит через POS-терминал банка, обслуживающего конкретное торгово-сервисное предприятие", — рассказала "Стране" руководитель направления карточных продуктов Банка Кредит Днепр Дарья Прилуцкая.



Новые возможности по получению наличных людям точно не помешают. Ведь банки продолжают сокращать свои банкоматные сети: за первое полугодие 2019-го, количество аппаратов в Украине уменьшилось на 0,7%, до 19,8 тыс. устройств. Потому у населения возникают проблемы с получением кэша, особенно в период выплаты зарплат, когда возле банкоматов возникают очереди и из них быстро вынимают все наличные. И особенно в отдаленных населенных пунктах — в небольших городках и селах, где у банков мало отделений и банкоматов.



Торговцы могут стать достойной альтернативой банкоматам и банковским отделениям (в отделениях кэш можно снимать через терминалы кассиров). Финансисты считают, что люди будут снимать деньги и в магазинах.



"Среднюю сумму снятия оцениваю в 500 грн. Комиссию за снятие могут установить в пределах 2% суммы", — спрогнозировал "Стране" заместитель председателя правления Forward Bank Андрей Прусов.



У банков сейчас цены пониже: в среднем от 0,5% до 1,5% суммы +3-5 грн (есть и нулевые комиссии по определенным категориям клиентов и видам карт). Однако на небольших суммах снятия, размер комиссии может быть не очень существенным.



Впрочем, не обойдется и без ограничений: торговцы не будут выдаваться крупных сумм.



"Что касается требований по ограничению на снятие наличных в торговых сетях, то на сегодняшний день у международной платежной системы VISA максимальная сумма за транзакцию составляет эквивалент $200, но не больше суммы покупки, а у MasterCard максимальный лимит равен 500 грн", — уточнила Дарья Прилуцкая.



Сдерживающим фактором при выдаче гривны в магазинах может стать текущий остаток в кассе. В тоже время финансисты ждут активного распространения новой услуги, как только Нацбанк утвердит соответствующую нормативную базу.



"Услуга будет выгодна ритейлерам, так как позволит снизить затраты на инкассацию и деньги будут быстрее зачисляться на расчетный счет. Для клиентов остаются открытыми вопросы сервиса, включая информацию о наличии достаточной суммы в кассе и необходимости простаивания в общей очереди", — заметил Андрей Прусов.

