Уютный собачий лежак – лучший подарок от любящего хозяина!
Собака при любом удобном случае забирается на вашу кровать? Это может говорить о том, что ей неуютно на старой лежанке. Самое время купить в магазине ХарлиЧо новое место для отдыха – удобное, стильное, не боящееся активных игр!
Какие бывают
Современные лежаки для собак учитывают все потребности питомца – от размера до характера. «Кровать» по душе найдут и застенчивые скромняши, и активные любители пообщаться.
Что предлагает Harley&Сho:
- Матрасы и коврики. Универсальные модели, которые можно перемещать по комнате, брать в путешествие. Могут быть двухсторонними, ортопедическими.
- Лежаки с деревянными бортиками. Такие модели долговечны за счет каркаса. Они превосходно смотрятся в интерьере.
- Лежаки с капюшоном. Укрытие с мягким капюшоном, играющим роль уютного одеяла. Хорошо греет, помогает уберечь питомца от сквозняков.
- Диваны. Шикарное ложе с мягкими бортиками, ортопедическим матрасом. Радует большим выбором расцветок, солидно смотрится.
Все лежаки украинского бренда ХарлиЧо сделаны с искренней любовью, знанием потребностей собак.
Плюсы и особенности
Спальные места сшиты из прочных мебельных тканей: вельвета, рогожки, велюра. Капюшоны подбиваются нежным искусственным мехом. Текстиль надежный, не вызывает аллергии, приятен на ощупь. Вы можете заказать лежак из ткани, не боящейся когтей и зубов, не притягивающей шерсть, влагостойкой.
Тканевая часть и каркас выполняются в модных оттенках – можно подобрать расцветку под интерьер комнаты. Наполнители холлофайбер, пенополиуретан прекрасно держат форму, предупреждают появление натоптышей, помогают сохранять осанку.
В комплекте можно приобрести качественный съемный чехол с японской фурнитурой, который легко постирать в машинке.
Как выбрать
При выборе лежака обратите внимание на габариты, характер своего питомца. ХарлиЧо выпускает спальные места размеров:
- XS для собак до 2,5 кг,
- S –3-6 кг,
- М – 6-12 кг,
- L – до 25 кг.
Размеры с XL до XXL 140х100 предназначены для крупных или очень крупных пород.
Согласно особенностям характера, открытый лежак подойдет псу, который любит общение, имеет густую шерсть, отличается крупными размерами. Закрытый вариант – выбор для интровертного или короткошерстного питомца.
Компромиссный вариант – модель с каркасом или высокими бортиками. Собака будет ощущать себя защищенной, в то же время получит возможность наблюдать за происходящим вокруг.
Harley and Cho – ваша забота о собаке поистине безгранична!