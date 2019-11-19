Уютный собачий лежак – лучший подарок от любящего хозяина!

Собака при любом удобном случае забирается на вашу кровать? Это может говорить о том, что ей неуютно на старой лежанке. Самое время купить в магазине ХарлиЧо новое место для отдыха – удобное, стильное, не боящееся активных игр!



Какие бывают

Современные лежаки для собак учитывают все потребности питомца – от размера до характера. «Кровать» по душе найдут и застенчивые скромняши, и активные любители пообщаться.

Что предлагает Harley&Сho:

Матрасы и коврики. Универсальные модели, которые можно перемещать по комнате, брать в путешествие. Могут быть двухсторонними, ортопедическими. Лежаки с деревянными бортиками. Такие модели долговечны за счет каркаса. Они превосходно смотрятся в интерьере. Лежаки с капюшоном. Укрытие с мягким капюшоном, играющим роль уютного одеяла. Хорошо греет, помогает уберечь питомца от сквозняков. Диваны. Шикарное ложе с мягкими бортиками, ортопедическим матрасом. Радует большим выбором расцветок, солидно смотрится.

Все лежаки украинского бренда ХарлиЧо сделаны с искренней любовью, знанием потребностей собак.

Плюсы и особенности

Спальные места сшиты из прочных мебельных тканей: вельвета, рогожки, велюра. Капюшоны подбиваются нежным искусственным мехом. Текстиль надежный, не вызывает аллергии, приятен на ощупь. Вы можете заказать лежак из ткани, не боящейся когтей и зубов, не притягивающей шерсть, влагостойкой.

Тканевая часть и каркас выполняются в модных оттенках – можно подобрать расцветку под интерьер комнаты. Наполнители холлофайбер, пенополиуретан прекрасно держат форму, предупреждают появление натоптышей, помогают сохранять осанку.

В комплекте можно приобрести качественный съемный чехол с японской фурнитурой, который легко постирать в машинке.

Как выбрать

При выборе лежака обратите внимание на габариты, характер своего питомца. ХарлиЧо выпускает спальные места размеров:

XS для собак до 2,5 кг,

S –3-6 кг,

М – 6-12 кг,

L – до 25 кг.



Размеры с XL до XXL 140х100 предназначены для крупных или очень крупных пород.

Согласно особенностям характера, открытый лежак подойдет псу, который любит общение, имеет густую шерсть, отличается крупными размерами. Закрытый вариант – выбор для интровертного или короткошерстного питомца.

Компромиссный вариант – модель с каркасом или высокими бортиками. Собака будет ощущать себя защищенной, в то же время получит возможность наблюдать за происходящим вокруг.

Harley and Cho – ваша забота о собаке поистине безгранична!