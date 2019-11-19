Большинство украинцев выступают против легализации игорного бизнеса

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, почти 60% украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса ни при каких условиях. Исследование было проведено 27-30 сентября 2019 года, говорится на сайте Рейтинга.



За легализацию игорного бизнеса без всяких ограничений выступают только 11% опрошенных, 27% - поддерживают легализацию, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса.



При этом азартными людьми считают себя четверть украинцев, за последние два года это количество не изменилось. Более азартными являются мужчины, молодежь и люди с более высокими доходами.



"Почти половина азартных людей играли хотя бы раз в азартные игры на деньги в течение последних пяти лет, как правило, это мужчины среднего и младшего возраста с относительно высоким уровнем доходов", - отмечают в Рейтинге.



Чаще всего они играли в лотереи (31%) и делали ставки в букмекерских конторах (29%). Четверть играли на игровых автоматах, столько же - в карты на деньги, каждый шестой - в интернет-казино, каждый десятый - в казино.



Среди людей, которые не играли в азартные игры, наиболее распространенным является утверждение, что деньги нужно зарабатывать, а не выигрывать (48%).



Аудитория исследования – население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

