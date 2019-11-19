В МОН назвали сроки ликвидации очередей в детсады

Министерство образования и науки планирует до 2024 года ликвидировать очередь в детские сады, в частности в течение 2020 года создать еще 100 учреждений дошкольного образования по всей Украине. Об этом заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает во вторник, 19 ноября, Укринформ.



Отмечается, что об этом Мандзий сказала на публичных консультациях с общественностью, которые начались в Киеве.



"К концу 2020 года мы хотим создать еще 100 новых дошкольных учреждения. Сейчас области подают перечень учреждений, которые они считают для себя приоритетными. Всего к концу 2024 года мы должны закончить с понятием очереди в дошкольные учреждения", - сказала Мандзий.



Она отметила, что сейчас ни в одном регионе Украины нет стопроцентного охвата детей в возрасте от трех до пяти лет дошкольным образованием. По словам Мандзий, шаги по решению этой проблемы должны быть разными в городах и в небольших городках или селах, поэтому министерство будет рассматривать разные формы предоставления дошкольного образования - частные детсады, увеличение количества групп короткого пребывания в дошкольных учреждениях, создание дошкольных учреждений на базе учебных учреждений, центров раннего развития и т.п.



Кроме этого, она подчеркнула, что одним из вопросов, которые МОН будет решать в следующем году, будет изменение статуса работников дошкольных учебных учреждений.



"Мы сейчас работаем над тем, чтобы изменить финансирование, оплату труда педагогических работников, имеем соответствующее поручение правительству. Думаю, что эту ситуацию до конца 2020 года мы решим", - сказала Мандзий.



По данным МОН, в Украине насчитывается 14,9 тысячи учреждений дошкольного образования, которые посещает 1,3 млн детей от трех до пяти лет, что составляет 74% охвата детей дошкольным образованием.

