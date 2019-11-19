Из Сирии выпустили четыре ракеты в сторону Израиля

Четыре ракеты были выпущены с территории Сирии в сторону северной части Израиля во вторник, 19 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter, передает УНН.



"Было идентифицировано четыре запуска ракет из Сирии в сторону северной части Израиля", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что все четыре ракеты были перехвачены израильскими системами ПВО "Железный купол".



Напомним, сегодня, 19 ноября, на территории Голанских высот прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах.



Голанские высоты - это регион, который принадлежал Сирии с 1944 года. Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году парламент Израиля принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке провозгласил израильский суверенитет над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией №497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года. Украина в вопросе Голанских высот руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета безопасности ООН.

