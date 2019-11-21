В Голливуде опровергли информацию о съемках продолжения Джокера

На прошлой неделе Джокер с Хоакином Фениксом в главной роли преодолел отметку $1 млрд, сборов в прокате. В СМИ муссируются слухи о том, что уже идет работа над сиквелом или следующим фильмом.



Фильм Джокер, получивший главную награду Венецианского кинофестиваля 2019, продолжает пользоваться огромным успехом в мире. Фильм уже преодолел отметку в $1 млрд кассовых сборов. А это означает, что студия Warner Brothers может привлечь Тодда Филлипса к съемкам историй о других героях вселенной DC.



В СМИ предположили, что теперь Тодд Филлипс получит самые лучшие условия. И даже предложили героев — раскрыть историю Дарксайда, который занимает шестое место в списке Ста величайших злодеев комиксов всех времен (рейтинг сайта IGN), либо рассказать о заклятом враге Супермена Лексе Люторе.



Многочисленные источники издания Deadline в Голливуде опровергли информацию, которая взбудоражила СМИ, о том, что режиссер Джокера Тодд Филлипс и сценарист Скотт Сильвер и Хоакин Феникс уже провели переговоры и подписали контракт о съемках продолжения.



Источником этих слухов стала публикация издания Hollywood Reporter, авторы которой ссылаются на тот факт, что через неделю после премьеры фильма Тодд Филлипс встречался с руководителем Warner Bros Тоби Эммерихом, чтобы изучить портфолио персонажей вселенной DC. Источники в Голливуде утверждают, что этой встречи также не было.



Напомним, Джокер стал четвертым фильмом, посвященным вселенной DC, который заработал больше $1 млрд. На сегодняшний день лидерами пока остаются Аквамен (2018), заработавший $1,15 млрд, Темный рыцарь: Возрождение легенды (2012), заработавший $1,08 млрд и Темный рыцарь (2008) — $1 млрд.



Среди этих фильмов Джокер Тодда Филлипса выделяет его бюджет — $60 млн, что существенно ниже, чем у остальных фильмов. Таким образом он принес студии Warner Brothers более 500 млн чистой прибыли (студия делит прибыль с такими компаниями, как Village Roadshow и Bron Studios, которым принадлежат по 25% от дохода). Ходят слухи, что после того, как прокат фильма закончится, 48-летний Филлипс, который намеренно отложил выплату своего гонорара до конца проката, заработает почти $100 млн благодаря столь огромному успеху фильма.



В 2020 и 2021 годах на широкие экраны выйдут еще два фильма с историями персонажей вселенной DC. Это Чудо-женщина 1984 режиссера Пэтти Дженкинс и Бэтмен с Робертом Паттинсоном в главной роли режиссера Мэта Ривза.

