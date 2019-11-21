В Житомире задержан член ИГ

В Житомире в четверг задержан 30-летний гражданин РФ, который находится в международном розыске за совершение убийства, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.



"По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп, - отмечается в сообщении.



Родился мужчина в Луганской области Украины. Долгое время жил в России.



На территории Украины скрывался во избежание ответственности за совершение убийства.



Решается вопрос об экстрадиции задержанного.



В Нацполиции Житомирской области отметили, что задержание иностранца стало результатом специальных мер полиции области для очищения региона от потенциально опасных преступников.

