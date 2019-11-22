Вышинский назвал события на Майдане спусковым крючком развала Украины

События на Майдане стали самой драматической страницей в современной истории Украины, заявил РИА Новости журналист, член президентского Совета по правам человека, исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.



Украина 21 ноября отмечает День достоинства и свободы (в народе называемый днем Евромайдана). В этот день в 2013 году в Киеве начались массовые акции протеста против решения властей приостановить подготовку подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Протесты длились несколько месяцев и привели к смене власти в стране.



"То, что шесть лет назад начиналось на Майдане как мирные протесты, через несколько месяцев, с моей точки зрения, переросло в государственный переворот — как известно, в украинской Конституции нет нормы отстранения президента от власти как "самоустранившегося". Но самое главное — то, что началось на Майдане как яркий народный порыв, через несколько лет принесло только новые разочарования его рядовым участникам", — сказал Вышинский.



По мнению журналиста, это событие "подтолкнуло к тому, чего меньше всего ждали и желали на Украине — к развалу страны".



Журналист отметил, что украинцы с 1991 года гордились тем, что им, одним из немногих на постсоветском пространстве, удалось отделиться от Советского Союза без крови.



"Увы, по итогам Майдана крови избежать не удалось и Украине. Майдан-2014, на мой взгляд, <…> стал спусковым крючком развала страны. Увы, опыт Майдана еще раз доказал слова Бисмарка, что "революции делают романтики, а пользуются плодами — негодяи", — заключил он.



В мае прошлого года Вышинского, возглавлявшего портал РИА Новости Украина, задержали в Киеве по обвинению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Журналист больше года провел за решеткой, но 28 августа его освободили из-под стражи. Седьмого сентября он приехал в Россию.

