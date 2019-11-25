Тип работы напрямую влияет на скорость старения организма

Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) сравнил показатели биологического и психобиологического возраста у представителей разных профессиональных групп. Оказалось, женщины рабочих профессий после 36 лет чаще стареют быстрее ровесниц, а у мужчин-рабочих старение, наоборот, протекает медленнее, пишет РИА "Новости".



Комментирует магистр психологии МГППУ Альбина Калаева: "С помощью должного биологического возраста мы можем отслеживать уровень соответствия возрастной группе. Показатель психологического здоровья важен для понимания восприятия возраста самим респондентом. Имея данные значения, мы можем вычислить так называемый индекс относительного старения, равный разности биологического возраста и должного биологического возраста".



Сообщается, что ученые сопоставили показатели биологического и психобиологического возрастов представителей разных профессий. Так, среди представителей рабочих профессий фиксировался низкий индекс относительного старения у женщин всех возрастов и мужчин от 36 до 60 лет и от 61 до 87 лет. В выборке мужчин от 18 до 35 лет индекс относительного старения выше (фактический биологический возраст больше должного). У представителей других профессий (женщин всех возрастов и мужчин 61-85 лет) был низкий индекс. А вот у мужчин от 18 до 60 лет был высокий индекс. В целом молодые мужчины более подвержены стрессам, а физические нагрузки они переносят легче эмоциональных. Но индекс снижается у мужчин и женщин при выходе на пенсию.



"Было показано, что среди представителей рабочих профессий, начиная с 35 лет, женщины стареют быстрее сверстниц из других областей занятости. У мужчин, выбравших рабочие профессии, старение, наоборот, протекает медленнее во всех возрастных группах. Особенно значимо это выражено для возрастной группы 36-60 лет. Ученые отметили, что в постпенсионный период и у мужчин, и у женщин во всех профессиональных группах происходит выравнивание относительного старения и улучшение относительного здоровья", - констатирует Калаева.

