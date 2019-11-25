Цена на газ в этом году может быть одной из самых низких за все время — Оржель

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель завил, что в этом году у украинцев может быть одна из самых низких цен на газ за всю историю переговоров, сообщает Экономическая Правда.



Это станет возможным после подписания нового транзитного договора с Газпромом и благодаря большим запасам газа в хранилищах.



«Если мы подпишем договор на транспортировку с Газпромом, учитывая те запасы имеющихся в украинских и европейских газохранилищах, мы можем стать свидетелями одной из исторически самых низких цен на газ этой зимой», — отметил министр.

