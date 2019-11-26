Песков уточнил шансы на отдельную встречу Путина с Зеленским в Париже

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин не планирует отдельной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках встречи в "нормандском формате" в Париже.



Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведется проработка. Пока ясно только, что будет нормандский формат, так или иначе в рамках нормандского формата все четыре президента встретятся. А уже все остальное, что на полях будет происходить, эти модальности согласовываются", – сказал Песков.



Ранее Франция подтвердила, что встреча "нормандского формата" пройдет 9 декабря в Париже, аналогичную дату проведения саммита также называл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



В саммите примет участие Ангела Меркель, заявил кабмин ФРГ.



"Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

