В Турции начали испытывать С-400 на истребителях F-16

Турецкие военные начали испытывать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 Триумф на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon. Соответствующее видео было опубликовано накануне в YouTube.



В подписи к ролику отмечается, что испытания в районе местной авиабазы продлятся два дня. В их ходе, в частности, истребители совершают полеты на низких высотах, в то время как ЗРК сканируют воздушное пространство.



На другом видео показано, как турецкие военные производят развертывание систем С-400 и даже производят запуски ракет.

