Госдолг Украины сократился на $1 миллиард

В октябре было зафиксировано уменьшение совокупного государственного (прямого) и гарантированного государством долга Украины на $1,1 млрд до $81,8 млрд , сообщает пресс-служба Министерства финансов.



В то же время, по данным Минфина, из-за небольшой девальвации гривни, фактическое состояние государственного долга выглядит следующим образом: сумма в эквиваленте в долларах США уменьшилась на 1,35% (по сравнению с сентябрем), или на $1,13 млрд - до $81,83 млрд; сумма в эквиваленте в национальной валюте выросла на 2,37%, или 47,4 млрд грн - до 2 045,4 млрд грн.



С начала года государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины, номинированный в иностранной валюте уменьшился на $2,5 млрд, а номинированный в национальной валюте вырос на 88,9 млрд грн. При этом, из-за значительного укрепления национальной валюты гривневый эквивалент уменьшился на 123 млрд грн, а валютный вырос на $3,5 млрд.



В октябре расходы государственного бюджета по погашению государственного долга составили 21,2 млрд грн, по обслуживанию – 7,1 млрд грн.

