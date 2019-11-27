Гончарук "за" максимально долгий срок контракта с РФ по транзиту газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство делает все возможное, чтобы контракт с Россией относительно транзита газа был подписан на максимально долгий срок. Соответствующую аудиозапись с заявлением Премьера выложил в своем Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, передает УНН.



"У нас существуют контрактные отношения с Российской Федерацией. Мы делаем все для того, чтобы в интересах украинцев, в интересах национальной безопасности, в том числе энергетической, Украины, этот контракт был продлен на выгодных для Украины условиях на максимально долгий срок", - сказал Гончарук.



Ранее УНН сообщал, что министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Украина не соглашается на предложение России относительно краткосрочного контракта на транзит газа в Европу том, что это не выгодно.



Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" отправил российскому ПАО "Газпром" ответ на предложение о транзите газа, где указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.



Добавим, что 18 ноября стало известно, что Нафтогаз получил предложение Газпрома по транзиту газа. Речь идет об условиях транспортировки газа по территории Украины с 2020 года, ведь действующий контракт с российской стороной завершается в конце этого года. Переговоры на эту тему ведутся в трехстороннем формате - с участием представителей Украины, России и Еврокомиссии.

