Антибиотики и развитие болезни Паркинсона связаны

Университет Хельсинки, передает "Lenta.RU", сделал тревожное открытие: применение антибиотиков повышает риск развития паркинсонизма. Самые опасные - антибиотики широкого спектра действия, часто используемые против анаэробных бактерий и грибков. Такие антибиотики не только меняют микрофлору кишечника, убивая, помимо прочего, полезные бактерии. Но и способствуют развитию устойчивости патогенов.



По словам ученых, у большинства пациентов с болезнью Паркинсона патология может проявляться в кишечнике и предшествовать возникновению таких симптомов, как заторможенность, тремор и мышечная ригидность.



К слову сказать, эксперты из США и Нидерландов уже заявляли, что в ближайшее время мир охватит эпидемия паркинсонизма. Нервные заболевания сейчас являются одной из основных причин инвалидности. Исследователи подсчитали, что к 2040 году вследствие увеличения среднего возраста населения Земли количество больных с паркинсонизмом превысит 12 миллионов.

