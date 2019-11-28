Могерини: саммит "нормандской четверки" станет возможностью для серьезного прогресса

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) станет возможностью для закрепления достигнутых успехов и может позволить добиться серьезного прогресса. Такое мнение высказала в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая на пленарной сессии Европарламента.



"В последние месяцы появились положительные изменения с точки зрения безопасности. В основном - за счет конструктивного подхода украинской стороны. А саммит "нормандской четверки" 9 декабря - возможность для существенного прогресса", - заявила она.



Глава европейской дипломатии отметила, что Евросоюз "вложил в Украину больше средств, чем в любую другую страну, и никто из иностранных партнеров не вложил в Украину больше, чем" ЕС. Как заявила ранее посол ЕС на Украине Матти Маасикас, с 2014 года Киеву было предоставлено €15 млрд грантовых и заемных средств для поддержки реформ.



Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, запланирован на 9 декабря в Париже. Как заявил журналистам в среду помощник президента России Юрий Ушаков, проект итогового документа саммита "в основных чертах готов", однако не стал отвечать на вопрос о том, какие пункты включены в проект документа.

