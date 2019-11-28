Гончарук: Украина не ведет переговоры о прямых поставках газа из РФ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина не ведет переговоров о прямых поставках газа из России. Об этом он сообщил после заседания Кабмина в среду, 27 ноября. "У нас есть переговоры о продлении транзита газа в ЕС, это переговоры которые ведутся... Не существует отдельных переговоров о покупке газа в РФ", - заявил Гончарук.

По его словам, Украину устроит контракт по европейским правилам на долгий период. "Долгосрочный контракт это не вопрос денег, а вопрос энергетической безопасности", - добавил премьер.



Также Гончарук назвал переговоры по прямым поставкам газа из РФ сдачей интересов страны.



"Среди задач правительства - обеспечение роста украинской экономики. Мы будем делать все зависящее чтобы рыночными методами удешевить цены на энергоносители, но точно не ценой сдачи национальных интересов", - заявил он.



Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что правительство рассматривает возможность внедрения механизма, с помощью которого потенциальные скидки на газ из России при прямых поставках будут "изыматься" и использоваться для субсидирования.



Как известно, Украина не импортирует газ из России напрямую четыре года.

