Как найти деньги на развитие бизнеса?

В процессе поиска денег на развитие бизнеса важно учесть несколько факторов: какая сумма Вам нужна, на какой период и какова вероятность что этих средств будет недостаточно. Зная ответы на эти вопросы, Вы легко сможете решить, у кого взять денег в долг.

Все предложения кредиторов можно условно поделить на 3 группы: микрозаймы, деньги под залог недвижимости или ссуда в банке. У каждого предложения есть свои особенности, которые мы детально разберём ниже.

Микрозаймы

Микрозаймы не лучший способ получить деньги на развитие бизнеса. Этот вид кредитования рассчитан на небольшие краткосрочные займы. Новым клиентам выдают не более 5 тыс. грн. На сайтах компаний, которые выдают микрозаймы, указано, что максимальная сумма займа 15-20 000 грн., чего едва ли хватит на новое дело. Ещё один минус - высокая процентная ставка. Проценты по микрозаймам начисляются ежедневно в размере 1,25-2,25%, что составляет 37,5-67,5% в месяц.







Ссуда от частного кредитора

Ссуда от частного кредитора более выгодный способ получить финансирование. Финансовые компании выдают ссуды под залог недвижимости или авто на любые цели под низкий процент. Например, в компании " Банкнота " процентная ставка всего от 1,5% в месяц. За год заемщики переплачивают 18% от суммы долга.

Чтобы получить деньги от частного кредитора, не нужно собирать пакет документов и долго ждать решения. Например, в "Банкноте" заемщики получают ответ через 15 минут после подачи заявки, а документы оформляются за пару дней.

Документы, которые нужны для получения ссуды: паспорт, ИНН и документы на имущество для залога. Подтверждение платежеспособности (справка о доходах) не требуется.

Частный кредитор готов выдать деньги, даже если у Вас уже есть непогашенные задолженности. Более детальную информацию Вы можете найти у сотрудников компании или на сайте.







Кредит в банке

Кредит в банке также может помочь решить финансовые трудности предпринимателям, но получить эти деньги не так просто. К заемщикам выдвигается множество требований:

Хорошая кредитная история; Отсутствие задолженности; Подтверждение платежеспособности.

Банку необходимо предъявить большой пакет документов, и только после этого сотрудники скажут, можете ли Вы получить деньги и на каких условиях.