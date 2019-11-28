Алкоголизм можно вылечить наркотиком - ученые

Ученые из Университетского колледжа Лондона утверждают, что рекреационный наркотик кетамин способен вылечить от алкоголизма. Данные исследования опубликованы в Nature Communications.



Исследователи уверены, что рекреационный наркотик и транквилизатор для животных - кетамин якобы "переписывает" воспоминания, связанные с употреблением алкогольных напитков.



Специалисты провели эксперимент с 90 добровольцами, среди которых 35 женщин и 55 мужчин. Все они имели сильную тягу к алкоголю, но еще не имели диагноза «алкоголизм».



Ранее ученые нашли способ лечения алкоголизма с помощью экстази.



Перед участниками ставили пиво и давали им посмотреть картинки с выпивающими людьми. В первый день добровольцам разрешили выпить пиво. Во второй - напиток забрали и первой группе ввели инъекцию кетамина, другим - плацебо. Третья группа оставалась контрольной.



Спустя десять дней у людей, которым давали кетамин в сочетании с психологическим вмешательством, значительно снизилось желание выпить по сравнению с другими участниками исследования.



На протяжении последующих девяти месяцев добровольцы, принимающие кетамин, сократили употребление алкоголя вдвое.



Специалисты надеются провести клинические исследования данного способа лечения алкоголизма.

