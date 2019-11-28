В мире рекордно дорожает кофе
Отмечается, что в Гондурасе после пяти лет засухи уменьшились урожаи, в частности кофе - а эта страна является третьим крупнейшим экспортером кофе в мире.
Большинство плантаций и кофейных складов Гондураса подключены к мониторингу международных товарных бирж. Как следствие, изменения в урожаях и объемах кофе на складах Гондураса влияют на рыночную информацию гораздо больше, чем аналогичные изменения в других странах-производителях кофе.
Если за 1 фунт кофе в середине октября давали 0,93 доллара, то в ноябре цена выросла до 1,15 доллара. При этом в мире сократились запасы кофе, отслеживаемых товарными биржами. Впрочем, это все же дешевле, чем раньше. Например, цена фунта кофе составляла около 3 долларов в 2011 году.
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Хотя цены продолжают колебаться, спрос на кофе постоянно растет. В среднем потребители выпивают два миллиарда чашек кофе ежедневно по всему миру. Индустрия экспорта кофе имеет оборот в 20 млрд долларов. Большая часть производства кофе расположена в развивающихся странах.