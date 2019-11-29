В черную пятницу сотрудники Amazon объявили забастовку в Германии

В Германии сотрудники интернет-компании Amazon объявили забастовку в день международного мегашопинга — «черную пятницу».



Как сообщает DW, забастовка началась в ночь на пятницу и продлится три дня.



В ней участвуют работники распределительных центров Amazon в Лейпциге, Бад-Херсфельде, Кобленце, Райнберге и Верне и Грабене.



Организатором акции выступил профсоюз работников сферы обслуживания Verdi.



Профсоюз на протяжении многих лет добивается от американского концерна тарифного договора аналогичного тому, который действует в сфере розничной торговли и доставок товаров почтой. Он должен предусматривать повышение зарплаты и улучшение условий труда. Но руководство Amazon отказывается от переговоров: компания позиционирует себя как предприятие в сфере логистики, где оплата поступает непосредственно при получении товара.



Кроме того, отмечают в Amazon, его сотрудники получают многочисленные бонусы.



Последним днем забастовки в шести распределительных центров Amazon в Германии станет «киберпонедельник» (Cyber Monday), когда традиционно проходит массовая распродажа непосредственно в интернет-магазинах.

